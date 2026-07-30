(ANSA) - TEL AVIV, 30 LUG - ''La direzione sembra positiva: sembra che Hamas si sia arreso e accetti un disarmo completo e totale''. Lo ha affermato a Ynet una fonte israeliana coinvolta nei negoziati per il disarmo di Hamas''. Il quotidiano israeliano riporta che sono in corso una serie di sviluppi che potrebbero portare a ''una svolta'' per un accordo tra Israele e Hamas nell'attuazione del piano di Trump per la Striscia di Gaza. Secondo le fonti palestinesi riportate da Ynet, una dichiarazione sul raggiungimento di accordi potrebbe essere pubblicata oggi. Ynet riporta anche fonti vicine ad Hamas affermano che, nei colloqui in corso con la mediazione dell'Egitto e degli inviati internazionali, ''sono stati compiuti progressi sulle questioni chiave che ostacolano il passaggio alla fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza'', principalmente la questione della consegna delle armi e il meccanismo di amministrazione della Striscia. (ANSA).