(ANSA) - MOSCA, 22 LUG - Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. "Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa... Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici", ha affermato la cantante. "Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi... Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto", ha aggiunto Rivelli. (ANSA).