(ANSA) - TEL AVIV, 17 AGO - ''La parte israeliana ha chiarito durante l'incontro che non verrà concesso nulla che possa spianare la strada a uno Stato palestinese''. Lo riporta Ynet, citando una fonte israeliana presente all'incontro tra Kushner e Netanyahu. La fonte ha aggiunto che ''c'era la percezione iniziale che il Board of Peace volesse iniziare con delle 'zone pilota', ma ora non se ne parla più così. Bensì: Hamas deve dimostrare impegno nella distruzione delle armi, va accertato che non consegni armi non funzionanti. Gli americani sono determinati a continuare il Piano, per Netanyahu la prova sta nell'effettiva consegna delle armi da parte di Hamas''. (ANSA).