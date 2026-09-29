(ANSA) - LONDRA, 29 SET - Non è stato trovato esplosivo sui tre furgoni fermati domenica in seguito al presunto piano di attacco vicino alla base aerea britannica della Raf di Fairford, usata anche dagli Usa nella guerra contro l'Iran. Lo riporta fra gli altri il Mirror, dopo che fonti anonime citate da altri media avevano escluso il rinvenimento di "esplosivi funzionanti". L'indiscrezione arriva sullo sfondo delle contraddizioni e dei dubbi emersi sull'accaduto e dopo il rilascio ieri a sorpresa su cauzione di tutti e 5 i cittadini britannici - fra i 23 e i 25 anni - arrestati per sospetta "pianificazione di un attacco terroristico" appena il giorno prima. (ANSA).