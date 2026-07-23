(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Missili statunitensi hanno colpito l'area intorno a un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell'Iran occidentale vicino al confine iracheno, secondo quanto riferito da un funzionario locale all'agenzia di stampa Mehr riportato da Al-Jazeera. L'attacco non avrebbe provocato feriti e i viaggiatori continuerebbero a viaggiare senza problemi, ha riportato l'agenzia. Secondo Al-Jazeera, che fa il punto dei raid, gli attacchi statunitensi di questa notte si sarebbero scagliati contro le province iraniane di Khuzestan, Hormozgan e Bushehr, nel sud dell'Iran. Nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, almeno tre città sono state colpite, tra cui Ramshir, dove si ritiene che sia stato preso di mira un impianto di asfalto. Esplosioni sono state segnalate anche nelle aree adiacenti ad Ahvaz e a Mahshahr, un'altra importante città portuale. Nella provincia di Hormozgan, esplosioni sono state udite nella città di Sirik, strategicamente importante in quanto domina lo Stretto di Hormuz. Nella città di Bushehr, il governatore ha confermato un attacco avvenuto durante la notte e ha dichiarato che è stata colpita anche una sottostazione elettrica vicino alla centrale nucleare di Bushehr, causando alcune ore di interruzione di corrente in città. Nel frattempo, anche la parte iraniana sta parlando di attacchi di rappresaglia e ci sarebbero segnalazioni da diversi paesi della regione, tra cui il Kuwait, dove sono stati segnalati attacchi contro obiettivi militari statunitensi. (ANSA).