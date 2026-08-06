(ANSA) - ROMA, 06 AGO - L'Arabia Saudita si aspetta imminenti attacchi coordinati da nord e da sud da parte di milizie irachene e Houthi yemeniti sotto la supervisione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Lo ha dichiarato oggi un alto funzionario saudita. Lo riporta la Reuters sul suo sito. Il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato, ha affermato che i rapporti dell'intelligence provenienti dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti e da altri Paesi della regione indicano che siti civili ed economici potrebbero essere presi di mira, comprese infrastrutture energetiche, porti e aeroporti. (ANSA).