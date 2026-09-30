(ANSA) - ROMA, 30 SET - Un aereo di linea della Flydubai (FZ 1073) in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento, è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani. Due caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Secondo Ynet sul volo ci sono 150 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento del volo, segnalati da FlightRadar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. Poco dopo però, ha inviato il codice 7500, che indica un dirottamento o un atto di interferenza illecita. Secondo fonti della sicurezza, caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare per intercettare il velivolo. I media israeliani riferiscono che il Primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz stanno convocando una riunione urgente sulla sicurezza. Una fonte della sicurezza ha sottolineato però a Ynet che "non vi sono informazioni confermate su un dirottamento; il pilota ha attivato un segnale di emergenza". Sempre secondo Ynet il volo dovrebbe atterrare in Arabia Saudita. (ANSA).