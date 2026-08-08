(ANSA) - ROMA, 08 AGO - I media statali iraniani hanno diffuso un video senza data della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, il primo dalla sua nomina a marzo, in seguito all'assassinio del padre Ali Khamenei all'inizio della guerra con l'Iran. Lo riporta la Cnn. Il nuovo leader supremo non è ancora apparso in pubblico e finora si è sentito parlare di lui solo attraverso messaggi diffusi dai media statali. Il filmato mostra Khamenei mentre impartisce una lezione religiosa a un gruppo di persone e sembra essere stato girato prima della guerra. Il post non fornisce dettagli sulla datazione del filmato e non è nemmeno chiaro nemmeno perché il filmato venga condiviso ora e probabilmente alimenterà ulteriori speculazioni sulla sua sorte e sul suo stato di salute. Una delle testate che ha diffuso le immagini, Mehr, è considerata vicina alla Guida Suprema, ma le immagini non sono state ampiamente pubblicate da altri canali iraniani. (ANSA).