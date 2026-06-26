(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica islamica, Press Tv, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello Stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello Stretto. Secondo una fonte citata da Press Tv, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad. (ANSA).