(ANSA) - TEHERAN, 28 SET - L'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica islamica. Lo scrive l'agenzia Fars citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. "Non è previsto alcun colloquio durante la visita della delegazione iraniana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu". Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato oggi. (ANSA).