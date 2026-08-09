(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Secondo i media iraniani, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian "in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo". I due, riporta tra gli altri media iraniani l'emittente statale Press Tv, "hanno discusso a lungo delle sfide che il Paese deve affrontare, tra cui le esigenze di sostentamento della popolazione, la terza guerra di aggressione in corso, le prospettive future, gli sviluppi militari e la collaborazione economica con i partner stranieri". Un incontro che, se confermato, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi considerando che l'anniversario dell'insediamento di Pezeshkian cade il 30 luglio. (ANSA).