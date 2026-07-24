(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma anche altre fonti iraniane, segnalano una attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. Due persone sono rimaste ferite negli attacchi alla città portuale iraniana di Bandar Abbas, secondo quanto riportato dai media iraniani ripresi da Al-Jazeera. Gli attacchi avrebbero colpito il quartiere residenziale di Tappeh Allah-o-Akbar nella provincia di Hormozgan. Un funzionario della provincia ha affermato: "Stiamo lavorando per ripristinare l'elettricità in alcune zone di Bandar Abbas danneggiate dagli attacchi statunitensi". Il vice governatore della provincia di Markazi, scrive l'agenzia iraniana Fars, riferisce poi di un punto situato fuori dalla città di Khandab preso di mira dagli attacchi missilistici statunitensi. Il vice governatore per gli affari politici, di sicurezza e sociali della provincia di Lorestan ha dichiarato alla agenzia iraniana Irna: "Un punto della città di Khorramabad è stato colpito da un proiettile nemico pochi minuti fa". Secondo l'agenzia Fars, diverse esplosioni sono state avvertite anche nella città di Jask, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran. (ANSA).