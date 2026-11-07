(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - E' un giovane di 25 anni, che avrebbe agito da solo, il sospettato della sparatoria nel centro di Cracovia, in Polonia, costata la vita ad almeno cinque persone e nella quale sono rimaste ferite oltre una decina di persone, tra cui due agenti di polizia. Secondo quanto riferisce la radio polacca Rmf Fm, citando il proprio reporter Kacper Wroblewski, l'attentatore ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15. Il giovane indossava una divisa mimetica militare. L'attacco è avvenuto poco dopo le 15. L'aggressore è stato raggiunto dai colpi sparati dalla polizia nei pressi dell'incrocio tra le vie Stradomska e Dietla, prima di essere trasportato in un ospedale di Cracovia, dove è sottoposto a manovre di rianimazione. Secondo Rmf Fm, la polizia ritiene che abbia agito da solo. Restano ancora sconosciuti i motivi dell'attacco. (ANSA).