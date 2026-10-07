(ANSA) - WASHINGTON, 07 OTT - Il 3 dicembre l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hasan, responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32 in una sparatoria avvenuta nel 2009 a Fort Hood, comparirà davanti al plotone d'esecuzione, nella stessa stessa base in cui fu compiuta la strage. Lo riporta Cbs News, in base a quanto quanto comunicato via email alle famiglie delle vittime. Hasan sarà giustiziato mediante fucilazione, autorizzata da Donald Trump su proposta del capo del Pentagono Pete Hegseth, per la prima la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale. (ANSA).