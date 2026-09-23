(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di sei mesi. Lo scrive Barak Ravid su Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza postbellica. Secondo una copia del piano di News 12, il documento include spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Il piano è il risultato di un anno di lavoro da parte di decine di persone, sia all'interno del Consiglio per la Pace, che comprende 28 Stati membri, sia nel governo tecnocratico palestinese. Il Board of Peace auspica che, dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre e la formazione di un nuovo governo israeliano, il processo di ricostruzione di Gaza possa finalmente iniziare. "Il piano mostra come creare un governo dal nulla, un'economia in rovina e un territorio risollevato dal disastro", ha affermato un funzionario del Board of Peace. Affinché il piano possa andare avanti, il Consiglio per la Pace ha bisogno della cooperazione tra Israele e Hamas. Sebbene il governo Netanyahu abbia dato il suo assenso di principio ad alcuni aspetti del piano già discussi in precedenza, si è rifiutato di avviarne l'attuazione , principalmente per ragioni di politica interna in vista delle elezioni. E sebbene Hamas abbia accettato in linea di principio di disarmarsi, questa ipotesi non è ancora stata messa alla prova, in parte perché Israele non intende attuare un cessate il fuoco di 14 giorni prima dell'inizio del processo di smilitarizzazione. Il piano stima i danni materiali a Gaza a 35,2 miliardi di dollari e prevede che la completa ripresa e ricostruzione richiederanno circa 71,4 miliardi di dollari nel prossimo decennio. (ANSA).