(ANSA) - TEL AVIV, 13 AGO - Secondo la tv pubblica israeliana Kan, l'Idf ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra, in Cisgiordania, e ai residenti della zona di evacuare entro un'ora in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51mo battaglione della brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti a una abitazione di Qusra. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'Idf ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi. (ANSA).