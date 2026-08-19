(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Harry con sua moglie Meghan e i figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese. Lo riportano i media britannici. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia Lilibet. La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Secondo quanto appreso da Sky News, il Re è stato informato dei piani di Harry e Meghan domenica e accoglie con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un contesto privato e personale. A quanto pare, non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda lo status del Duca e della Duchessa come membri non attivi della Famiglia Reale. (ANSA).