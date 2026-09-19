(ANSA) - ROMA, 19 SET - Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riad: lo riferiscono i residenti alla France Presse. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. "Gravi problemi" all'aeroporto di Riad, con voli cancellati e in ritardo sono stati segnalati dal sito Flightradar24. Anche l'agenzia iraniana Isna dà conto di "diverse esplosioni" nei pressi dell'aeroporto internazionale 'King Khalid' della capitale saudita. Un serbatoio di carburante della Aramco è in fiamme vicino all'aeroporto di Riad: a riferirlo è un reporter dell'Afp. I vigili del fuoco sono stati visti mentre tentavano di spegnere le fiamme di un serbatoio di carburante distrutto, sulla cui struttura era visibile il logo del colosso petrolifero saudita. (ANSA).