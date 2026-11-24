(ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - Il leader del Change bloc Gadi Eisenkot intende portare a termine entro la fine della settimana i negoziati con il Likud e i partiti ultraortodossi, in linea con le richieste degli alleati Nafyali Bennett e Avigdor Lieberman: se le trattative non dovessero raggiungere un accordo, intende chiedere il voto di fiducia alla Knesset per un nuovo governo la prossima settimana con il sostegno esterno dei partiti arabi, evitando di chiedere un'ulteriore proroga di 14 giorni al presidente Isaac Herzog. L'indiscrezione, che già circolava nei giorni scorsi in ambienti politici, è stata riferita oggi dal sito di notizie Walla. (ANSA).