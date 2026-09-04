(ANSA) - ROMA, 04 SET - Due giovani sono rimasti uccisi oggi in un attacco condotto da un drone israeliano nella città di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo hanno riferito alcuni testimoni oculari all'agenzia Anadolu. Anche il sito israeliano Haaretz riporta la notizia. L'attacco ha colpito nel pomeriggio i due giovani mentre viaggiavano su una motocicletta nei pressi dell'edificio dell'ordine degli Ingegneri, in città, precisa l'agenzia di stampa nazionale libanese. Tali attacchi avvengono nel contesto di una continua escalation israeliana contro villaggi e centri abitati in tutto il Libano meridionale, nonostante l'accordo tra Beirut e Tel Aviv che prevede un graduale ritiro israeliano nell'ambito di un processo negoziale mediato dagli Stati Uniti. Secondo le autorità libanesi, dal 2 marzo 2026 gli attacchi israeliani contro il Libano hanno causato la morte di oltre 4.000 persone e il ferimento di più di 12.000, costringendo inoltre oltre un milione di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. (ANSA).