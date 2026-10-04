(ANSA) - MADRID, 04 OTT - Il premier spagnolo Pedro Sanchez potrebbe annunciare già domani un anticipo delle elezioni politiche, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce El Pais, secondo cui il Psoe e il governo stanno lavorando ormai sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe infatti approvare di nuovo i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes, questi potrebbero essere convalidati in un organo parlamentare in cui il governo avrebbe la maggioranza. (ANSA).