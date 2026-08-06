(ANSA) - BEIRUT, 06 AGO - Israele ha condotto nella notte una serie di raid contro due località del sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese Ani, precisando che "il nemico israeliano ha intensificato gli attacchi" nella regione di Tiro, conducendo dalla notte scorsa "una serie di raid aerei e bombardamenti". Droni israeliani hanno colpito un quartiere del villaggio di Bourj al-Chamali, preso poi di mira da un nuovo attacco aereo, causando quattro feriti, ha aggiunto l'agenzia di stampa. L'aviazione israeliana ha inoltre attaccato Mansouri, dove ieri l'Idf aveva emanato un ordine di evacuazione, ha proseguito Ani. (ANSA).