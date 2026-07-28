(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. "Dodici droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa", aveva annunciato nella notte il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin. Ma poi l'attacco ucraino si è intensificato con il trascorrere delle ore. Fino a quando i "droni - secondo Rbc - hanno circondato Mosca da ogni lato". (ANSA).