(ANSA) - MADRID, 04 AGO - Una serie di messaggi lanciati sui socialnetwork inviterebbero a organizzare un nuovo ingresso in massa di migranti a Ceuta il prossimo 15 agosto. Lo riferisce il media online spagnolo OkDiario, secondo cui decine di account riconducibili a utenti marocchini starebbero diffondendo messaggi rivolti soprattutto ai giovani con lo slogan: "Il 15 agosto 2026, quel giorno tutto avrà un senso", invitando gli interessati a entrare in gruppi privati di WhatsApp per coordinare un nuovo tentativo di assalto della frontiera a Ceuta. Nessuna conferma però è arrivata da Madrid o da Rabat. (ANSA).