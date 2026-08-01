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(ANSA) - MADRID, 01 AGO - Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media marocchini. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche. (ANSA).