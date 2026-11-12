(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Alice Huang, con la quale l'ex ceo di Nvidia Jensen Huang ha avuto una relazione sentimentale, ha detenuto partecipazioni in società che hanno tratto beneficio da Huawei, il principale concorrente di Nvidia in Cina. Questo intreccio, finora ignoto, è stato scoperto dalla società di intelligence privata Tesari e diffuso da Cnbc. Il legame con Huawei potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sulle conseguenze della relazione, già finita sotto la lente d'ingrandimento del Congresso Usa dopo che l'intelligence Usa ha ipotizzato che Alice Huang possa essere una spia cinese. (ANSA).