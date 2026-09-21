(ANSA) - ROMA, 21 SET - Gli Stati Uniti hanno espulso oltre 25.000 persone in virtù di accordi riservati con 35 Paesi, i quali si sono impegnati ad accogliere i migranti privi di legami con tali nazioni; è quanto emerge da un'inchiesta pubblicata oggi e coordinata dall'organizzazione 'Forbidden Stories', con sede a Parigi, alla quale hanno aderito 23 testate giornalistiche, tra cui il Guardian. Il documento, 'Deportation Project' rivela che dall'insediamento del presidente Donald Trump nel gennaio 2025, Washington ha stipulato accordi con Paesi in via di sviluppo per accogliere migranti che non possono essere rimpatriati legalmente. L'indagine condotta da 'Forbidden Stories' ha rivelato che l'amministrazione ha stanziato 410 milioni di dollari da versare direttamente ai Paesi riceventi o ad agenzie dell'Onu per agevolare i trasferimenti. Secondo i dati raccolti, alla data del 31 agosto 2026 erano già state espulse verso Paesi terzi almeno 25.447 persone. La stragrande maggioranza - circa 20.000 - è stata inviata in Messico, mentre le altre sono state distribuite in altri 27 Stati tra America Latina, Africa e area del Pacifico; sono inoltre stati conclusi accordi con ulteriori sette nazioni. Gli accordi variano per contenuto, spaziando dalle nazionalità soggette a espulsione all'eventuale accettazione di persone con precedenti penali. Il consorzio di giornalisti ha intervistato oltre 100 persone coinvolte o toccate dall'iniziativa statunitense volta a porre fine all'immigrazione irregolare e ha esaminato documenti che illustrano i dettagli degli accordi stipulati dai funzionari Usa con governi di tutto il mondo. Sono stati tracciati più di 100 voli che hanno trasportato migranti e richiedenti asilo verso 28 Paesi diversi. È probabile che si tratti di una stima al ribasso, dato che il database del consorzio include solo i voli verificati in modo indipendente. Ma la frequenza dei voli è in aumento. Dopo un'ondata iniziale nei primi mesi della seconda amministrazione Trump, il numero delle espulsioni è tornato a impennarsi ad agosto quando, secondo i conteggi di Human Rights First, un numero record di 16 voli ha trasportato persone verso 13 Paesi diversi che non erano i loro. (ANSA).