(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il Sindacato dei giornalisti palestinesi ha documentato 108 attacchi perpetrati da Israele contro giornalisti e operatori dei media palestinesi nel solo mese di luglio. Lo scrive l'agenzia Wafa. Il Comitato per le libertà del sindacato ha denunciato che gli attacchi documentati includevano arresti, pestaggi, interrogatori e ostruzione del lavoro dei giornalisti, nonché l'utilizzo di granate stordenti e gas lacrimogeni, aggressioni da parte di coloni, irruzioni in case e sedi di organi di informazione, e il sequestro e la distruzione di attrezzature giornalistiche. Inoltre sono stati registrati 58 casi di brevi detenzioni e restrizioni alla libertà di informazione dei giornalisti, rendendo queste due forme di violazione le più frequentemente documentate durante il mese, in un contesto di continue restrizioni alla capacità dei giornalisti di coprire gli eventi sul campo. Il comitato ha anche documentato 11 aggressioni perpetrate dai coloni contro giornalisti e troupe televisive, tra cui aggressioni fisiche, spintoni, minacce e tentativi di impedire ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro, in particolare durante la copertura di incidenti e violazioni in diverse aree della Cisgiordania. Il Comitato per le libertà ha inoltre documentato due casi di espulsione di giornalisti dalla moschea di Al-Aqsa, a seguito di provvedimenti che vietavano loro l'accesso ai cortili della moschea per determinati periodi. (ANSA).