(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Il Giudice di pace di Bressanone ha confermato la sanzione di 430 euro, inflitta a una signora di Vandoies, multata perché sulla proprietà era stata esposta durante i Giochi Milano-Cortina una maxi scritta "Tirol" degli Schützen a caratteri cubitali (1,5 metri di altezza l'uno) e la bandiera del land austriaco, piazzata a 60 metri di distanza dalla carreggiata. L'avvocato della donna, Nicola Canestrini, annunciando ricorso, afferma che "la battaglia per i diritti fondamentali non è mai una strada dritta. Si fanno curve, si torna indietro, si riparte. Ma è una strada che va percorsa. Il dibattito pubblico che questa vicenda ha innescato — sul rapporto tra potere sanzionatorio e libertà di espressione — è già di per sé un risultato, e anche questa questione giuridica vi contribuisce". Nel merito, Canestrini ribadisce di restare convinto di una cosa: "non c'è mai stato alcun pericolo per la sicurezza stradale. Se su quel prato ci fosse stato scritto 'Pizza' o 'Italia', nessun Carabiniere avrebbe fatto una multa. Temo che la sanzione sia arrivata per il contenuto della parola, non per un pericolo stradale. E quando il contenuto di un'espressione decide se la norma si applica o no, non parliamo più di sicurezza stradale. Parliamo di censura", conclude l'affovato. (ANSA).