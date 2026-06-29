(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - La Corea del Sud punta a realizzare un nuovo polo per la produzione di semiconduttori nel sud-ovest del Paese grazie a investimenti privati per 800.000 miliardi di won (circa 518 miliardi di dollari). Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando il ministro dell'Industria Kim Jung-kwan. Il progetto, presentato durante un briefing sugli investimenti presieduto dal presidente Lee Jae Myung alla Cheong Wa Dae, prevede la trasformazione delle regioni di Gwangju e Jeolla nel secondo grande distretto nazionale dei semiconduttori dopo quello dell'area di Seul. Il piano include la costruzione di 4 impianti per la produzione di chip di memoria. L'iniziativa rientra nel programma governativo dei "tre mega progetti", che punta a mobilitare investimenti su larga scala da parte di Samsung Electronics, SK Hynix e altre aziende nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale fisica (Physical AI) e dei data center dedicati all'IA, con l'obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica e industriale del Paese. (ANSA).