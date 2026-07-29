(ANSA) - STILO, 29 LUG - Una maxi piantagione di canapa indiana è stata scopetrta dai carabinieri della Stazione di Stilo (Reggio Calabria) con il supporto della Sezione operativa di Roccella Jonica. La piantagione, composta da 1.200 arbusti, è stata trovata occultata tra la vegetazione della "Vallata dello Stilaro", un'area impervia che ben si presta all'occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva. La piantagione, realizzata in un'area nascosta e difficilmente raggiungibile, si sviluppava su diversi filari, serviti da un articolato impianto di irrigazione. Caratteristiche che, secondo i carabinieri, "rendono bene l'idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l'isolamento rurale della Locride per alimentare un'economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali". (ANSA).