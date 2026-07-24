(ANSA) - TRANI, 24 LUG - Sessantacinque persone denunciate, 32 società 'cartiere' e 20 milioni di euro in beni mobili e immobili sequestrati, 80 imprese con sedi in diverse regioni italiane coinvolte. Sono i numeri dell'inchiesta 'Tesori d'Oriente' dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto dello scorso anno relativo alla "sicurezza dei prodotti" di una società di Trani gestita da persone di origine cinese, conclusosi con il sequestro di merce, per un totale di mille pezzi, non conforme "agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo". Nel corso dell'attività, i finanzieri hanno scoperto che nello stesso capannone c'era un'altra impresa gestita da cinesi, collegata alla prima tramite un contratto di affitto del ramo d'azienda, che avrebbe consentito di evadere un debito da 500mila euro con l'Agenzia delle entrate. Da ulteriori controlli su "anomali" rapporti commerciali con fornitori in diverse parti d'Italia, è stata accertata la presenza di altre 32 società che tra il 2023 e il 2025 avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 136 milioni di euro, evadendo il Fisco per più di 30 milioni di euro. I provvedimenti di sequestro, già convalidati dal Tribunale di Trani, riguardano le 32 società cartiere, le sedi aziendali delle due imprese di Trani, attive nella vendita di prodotti di vario tipo non alimentari, e beni per 20 milioni di euro riferiti ai rappresentanti legali di 47 aziende che avrebbero frodato l'Erario. I 65 indagati rispondono di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa. È stata, infine, avanzata all'Agenzia delle entrate la richiesta di adozione di un provvedimento di cessazione di due partite Iva "rientranti tra le società cartiera ancora attive". (ANSA).