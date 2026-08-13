ROMA. Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato nel pomeriggio di oggi, 13 agosto, nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa di Colleferro, attualmente di proprietà della Knds Ammo Italy. Secondo le prime informazioni non risultano feriti né persone coinvolte.

L'incendio e la successiva deflagrazione avrebbero interessato una sola area dello stabilimento, specializzato nella produzione e nello stoccaggio di esplosivi e munizionamento. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura delle polveri.

L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro destinate alla difesa terrestre e navale, oltre a combustibili solidi utilizzati per vettori aerospaziali.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni risultano particolarmente delicate proprio per la natura dei materiali presenti all'interno dello stabilimento. In una prima fase, secondo quanto riferito dai soccorritori, le squadre non avrebbero ancora potuto intervenire direttamente nell'area interessata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incendio e della successiva esplosione e verificare le condizioni di sicurezza dell'impianto.