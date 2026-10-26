(ANSA) - ROMA, 26 OTT - C'è "un campo di assoluta priorità. Quello che il Presidente Fedriga ha definito "uno dei grandi patrimoni della Repubblica" e uno "dei sistemi universalistici di maggior valore": il Servizio sanitario nazionale. Questa opinione è condivisa dalla grande maggioranza dei nostri concittadini, consapevoli della necessità di preservare e sviluppare uno strumento fondamentale per assicurare il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Cerimonia di apertura della V edizione del Festival delle Regioni e Province autonome 2026. (ANSA).