(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità. E' auspicabile che, nell'attesa, si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio tv pubblico determinato dal blocco nel funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia della del Ventaglio, al Quirinale. (ANSA).