(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "In occasione della Sua rielezione alla Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile, desidero rivolgerLe le più vive congratulazioni a nome della Repubblica italiana e mio personale". E' quanto si legge in un messaggio inviato ieri dal presidente Sergio Mattarella al presidente eletto della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. "Nel corso del tempo la fraterna amicizia e la proficua cooperazione tra i nostri Paesi hanno portato grandi benefici ai nostri popoli, contribuendo a espandere - sottolinea il capo dello Stato - i legami tra America Latina ed Europa, oggi ulteriormente rafforzati dalla firma dell'accordo UE-Mercosur. Su tali fondamenta, sono certo che, durante il Suo nuovo mandato, il partenariato tra Brasilia e Roma continuerà ad approfondirsi in ogni ambito, grazie anche al prezioso contributo della vasta e integrata comunità di cittadini di origine italiana in Brasile. Con questi auspici, Le rinnovo, signor Presidente, le mie personali felicitazioni e i migliori auguri nell'assolvimento dell'alto incarico nuovamente affidatoLe dal popolo brasiliano". (ANSA).