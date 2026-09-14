(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 SET - E' prevista la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 ottobre ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. Emerge da una nota della Prefettura di Perugia dopo che si è tenuta presso la sala della Conciliazione una nuova riunione per l'organizzazione delle giornate. All'incontro hanno preso parte anche la presidente della Regione, Stefania Proietti, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, delegati delle forze di polizia, delle strutture di pubblico soccorso e i rappresentanti della autorità religiose. Nel corso della riunione - è detto in una nota della Prefettura - sono stati ulteriormente esaminati tutti i profili "attinenti all'ordinato e sicuro svolgimento delle celebrazioni, che vedranno la partecipazione, per il giorno 3 ottobre, dei presidenti di Regione, dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia, di numerose delegazioni di Paesi stranieri e delle città gemellate con Assisi". Per la giornata successiva, nel corso della quale si procederà all'accensione della lampada votiva, è prevista anche la presenza del presidente Mattarella. (ANSA).