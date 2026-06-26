(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Anche solo il recupero di una persona, per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona, è un successo straordinario, inestimabile. Il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e tanti volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Per questo il ringraziamento è convinto e molto alto". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la Giornata mondiale contro le droghe. (ANSA).