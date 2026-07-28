(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del Paese. Quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, ciascuna con le sue specificità. Il carattere e di Pantelleria lo ha evidenziato il sindaco, un carattere dato dall'intreccio profondo fra cultura e storia. Un patrimonio che va valorizzato per il futuro". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana, a Pantelleria. (ANSA).