(ANSA) - ROMA, 17 SET - "La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito di risorse a livello nazionale, come ha ricordato il Capo dello Stato Maggiore, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner. In un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'esercitazione 'Aegis 26' dell'esercito italiano al Poligono militare di Monte Romano. (ANSA).