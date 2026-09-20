(ANSA) - TRIESTE, 20 SET - "La battaglia dei diritti" è "lungi dall'essere conclusa o che ne sia possibile, se non, da taluni, addirittura auspicato, un arretramento. Va sempre rammentato che il germe della libertà di pensiero, di vita, il valore delle persone, in altri termini, continua a persistere persino nei cicli più bui della storia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia conclusiva di Pordenonelegge. "Con questa edizione, Pordenonelegge richiama la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, il valore del dissenso, ancor più prezioso dove viene negato", ha aggiunto. (ANSA).