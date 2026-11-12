(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "La partecipazione in tormentate regioni del globo a rilevanti operazioni, costituisce la tangibile testimonianza del concorso dell'Italia al concreto sforzo della comunità internazionale nel contrastare gli orrori e le atrocità dei conflitti e delle divisioni tra popoli, favorendo la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva. Il dispiegamento dei nostri contingenti e il sostegno ai partenariati sviluppati sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea attestano la ferma volontà di salvaguardare i valori della pace, del multilateralismo e del rispetto della dignità di ogni persona e comunità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya. "La Repubblica, fedele ai propri obblighi costituzionali, nella propria storica missione di dialogo e cooperazione, continuerà a concorrere con determinazione alla causa dell'affermazione del diritto internazionale nelle controversie. I militari e i civili, le donne e gli uomini impegnati oggi nelle zone di crisi e di conflitto, sanno che alla loro opera guarda con rispetto e fiducia la comunità nazionale. A loro e alla memoria di quanti hanno donato la vita per il bene comune, va la riconoscenza della Repubblica". (ANSA).