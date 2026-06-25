(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "La vostra iniziativa trasmette un messaggio di altissimo significato in un tempo difficile. Il dialogo non è soltanto possibile, ma perseguito con sincerita e nel rispetto reciproco produce comprensione vicendevole, dà vita a formule di convivenza ed è essenziale per rimuovere e bandire ogni forma di intolleranza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i responsabili delle religioni in Italia che hanno firmato il Patto all'Ara Pacis di Roma. (ANSA).