(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Riguardo all'epocale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi, nel mondo, riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile - e condivido appieno - la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza - del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio - e di impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, rispondendo alla sollecitazione del presidente dell'Associazione stampa parlamentare Alfonso Raimo. Per il capo dello Stato è una "strategia possibile e sostenibile" ed è "l'unica in grado di evitare l'altrimenti un inevitabile destino alternativo: quello di subirne conseguenze disordinate e di cercare - vanamente - di tacitare le coscienze di fronte a quanto avviene". (ANSA).