(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Santità, a nome del popolo italiano e mio personale, desidero rivolgerLe il più cordiale saluto al rientro dal Suo viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. In una fase storica segnata da instabilità, violenza e crescenti iniquità, i Suoi costanti appelli alla pace, al dialogo, alla giustizia e alla tutela della dignità di ogni persona hanno risuonato ben oltre i confini dell'America Latina, aprendo nuovi orizzonti di speranza per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. La vastissima partecipazione agli impegni che hanno scandito questo Viaggio Apostolico testimonia il bisogno condiviso - specialmente tra i giovani - di una guida sicura in tempi incerti, oltre che un sincero affetto nei Suoi confronti. Voglia accogliere, Santità, i miei migliori auguri di pieno benessere e di proficua prosecuzione del Suo altissimo Magistero". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Papa appena rientrato dal viaggio in America Latina. (ANSA).