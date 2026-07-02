(ANSA) - BENEVENTO, 02 LUG - "A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela". Lo ha detto pubblicamente, con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, la dichiarazione di Mastella ha 'gelato' i tanti fedeli presenti nella basilica. Così dopo qualche attimo di silenzio è scoppiato un applauso di incoraggiamento. (ANSA).