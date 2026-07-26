Il Marocco intitola la superstrada per Dakhla a Donald Trump, e il presidente statunitense ringrazia via Truth Social re Mohammed VI. "Che onore immenso! Spero di avere un giorno l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa magnifica autostrada, e spero molto presto", scrive il presidente Usa. Il messaggio è accompagnato da un video che illustra la portata dell'infrastruttura, il suo scopo e le sue specifiche tecniche. La strada di 1.055 chilometri è uno dei più importanti progetti infrastrutturali del Paese e rappresenta un investimento totale stimato tra i 9 e i 10 miliardi di dirham (1 miliardo di euro circa). La sua apertura è prevista progressivamente fino al completamento del tratto finale nel gennaio 2025. Collega Tiznit a Dakhla, attraversando Guelmim e Laâyoune, quindi nel territorio del Sahara Occidentale, che Donald Trump, alla fine del suo primo mandato, ha riconosciuto per primo "sotto la sovranità del Marocco". (ANSA).