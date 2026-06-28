(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche nel lago di Vico per individuare il coniuge della ministra Eugenia Roccella. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario: la visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero". Lo ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, presente alle operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, che ieri pomeriggio non è riemerso dopo un tuffo nel lago di Vico. "Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste", ha concluso. (ANSA).