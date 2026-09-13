(ANSA) - PARIGI, 13 SET - "E' una battaglia contro le forze del declino quella che dobbiamo condurre, contro queste forze cattive, nefaste, che possono, se noi non trionferemo, portare dal declino alla caduta. E' ora di fermare il tracollo": così, rivolgendosi ai seguaci riuniti nel suo feudo di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia, Marine Le Pen ha lanciato la campagna elettorale per l'Eliseo. "Per la nostra cultura, per il nostro modo di vivere, per la nostra civiltà, le presidenziali sono una battaglia che non possiamo perdere", ha aggiunto. (ANSA).