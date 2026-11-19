(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Collegamenti marittimi in forte difficoltà oggi nel golfo di Napoli a causa del vento di libeccio che sta provocando numerose cancellazioni delle corse da e per le isole. A risentire maggiormente delle avverse condizioni meteomarine sono i mezzi veloci: dopo le prime partenze del mattino, effettuate regolarmente, risultano attualmente sospesi tutti i collegamenti degli aliscafi con Ischia, Capri e Procida. Il previsto peggioramento delle condizioni del mare rende probabile il blocco delle corse veloci per l'intero resto della giornata. Difficoltà si registrano anche per i traghetti, con diverse partenze già cancellate sulle tratte da Pozzuoli per Ischia Porto e Procida. Soppressi inoltre i collegamenti effettuati con traghetto veloce da Napoli Porta di Massa per Capri. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore, con nuove cancellazioni previste nel pomeriggio e in serata anche per le navi tradizionali. Secondo le previsioni meteorologiche, il vento di libeccio è destinato a intensificarsi, con raffiche che potranno raggiungere i 30 nodi e onde alte fino a 2,30 metri. (ANSA).